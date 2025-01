Julio Gomes: Desafio de Neymar no Brasil é maior que o de Ronaldo em 2009

Em sua volta ao Brasil, Neymar terá diante de si um futebol melhor do que o encontrado por Ronaldo em 2009 - quando o Fenômeno chegou ao Corinthians, disse Julio Gomes no Fim de Papo, nesta sexta (31).

O colunista destacou, por outro lado, que Neymar também está em condições físicas melhores que as de Ronaldo em 2009.