Juca diz que Neymar é interrogação: 'Possibilidade remota que dê certo'

A questão da saída do Rony foi muito mal conduzida pelo Palmeiras, especialmente pela Leila Pereira na hora de dar entrevista, de já encerrar o ciclo dele antes mesmo de ter um acerto.

A Leila, que normalmente é bastante cuidadosa para tratar de negociações, exceto o caso do Dudu, que feriu o ego dela, mas normalmente ela toma bastante cuidado, não fala antes de assinar, tem bastante precaução, mas no caso do Rony ela não teve nenhuma precaução.

Danilo Lavieri

Na opinião do colunista, Leila enfraqueceu a capacidade de negociação do próprio Palmeiras ao expor que o clube não tem mais interesse no atacante, que ganha salário acima dos seis dígitos.

Ela disse que o ciclo dele estava encerrado e desrespeita a história do Rony, que é uma história grande no Palmeiras independente das questões técnicas, e também desvaloriza o ativo a partir do momento que ela diz a todo mundo que não quer continuar com o jogador.

Quando você está de fora e sabe que o Palmeiras quer se livrar do Rony a todo custo, a negociação é totalmente diferente.

Danilo Lavieri

