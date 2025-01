Ídolo do São Paulo, Hernanes critica geração de jogadores 'sem técnica'

Ídolo do São Paulo, Hernanes está preocupado com as novas gerações de jogadores de futebol. Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, do UOL, o 'Profeta' - como é conhecido pelos torcedores do tricolor - revelou que tem acompanhado jovens em seus primeiros passos no esporte e não tem gostado do que vê.

Eu comecei a usar meu Instagram para ensinar (o futebol), porque eu vi uma necessidade muito grande. Lá na Itália, eu vou nas escolinhas de futebol, vejo os treinos e os garotos não têm coordenação nem técnica. E isso me fez querer ensiná-los, porque me dói os olhos quando eu vejo

Hernanes

Muito identificado com o futebol italiano, Hernanes mora no país europeu e acompanha a liga local. Segundo ele, ao perceber tal necessidade de melhoria nos jovens italianos, tem usado lances dos jogos do Campeonato Italiano para ensinar conceitos técnicos e táticos do jogo. O ídolo do São Paulo posta as "aulas" em suas redes sociais.