Hernan: composição salarial de Neymar pode chegar a R$ 10 milhões no Santos

A composição salarial de Neymar no Santos pode chegar a R$ 10 milhões com o volume de ações de marketing em torno da volta do "príncipe" à Vila Belmiro, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

A composição salarial do Neymar é de R$ 6 milhões a R$ 10 milhões com essa composição de marketing, com essa exposição e venda do produto Neymar no Santos. Por isso o Santos tem essa capacidade financeira para pagar algo que se paga para esses jogadores no exterior.