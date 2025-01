Flamengo volta ao Maracanã com setor que obriga torcedor a ver jogo sentado

O clube define a experiência como "inovadora". "Visão privilegiada do campo, serviço de buffet e, o principal, a garantia de assistir ao jogo sentado", disse a nota oficial divulgada.

A medida foi feita para atender a uma demanda de uma parte do público que frequenta o Maracanã Mais. Especialmente famílias, mulheres com crianças e outros torcedores, como idosos.

O Flamengo também eliminou as cortesias nesse setor. Antigamente, jogadores e pessoas do clube tinham direitos a ingressos para os familiares e convidados nesse local do estádio.

A medida, a princípio, funcionou na primeira partida. Vários funcionários do estádio ficaram nos corredores orientando e observando os torcedores. Enquanto em setores colados várias pessoas viam o jogo em pé, no Maracanã Mais todos ficaram sentados com a bola rolando, circulando apenas para pegar coisas no buffet.

O Fluminense não terá essa medida. É algo particular do Flamengo e uma decisão da atual diretoria.