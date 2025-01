Flamengo empresta Alcaraz para o Everton, da Inglaterra

Contratação mais cara da história do Flamengo e a terceira do futebol brasileiro, Carlos Alcaraz foi emprestado ao Everton, da Inglaterra. O Rubro-Negro impôs uma cláusula de obrigação de compra, ao fim do vínculo, caso atinja metas estabelecidas entre as partes.

O que aconteceu

O Flamengo justificou a negociação alegando que foi uma decisão da comissão técnica em conjunto com a diretoria. O argentino custou R$ 110,6 milhões aos cofres do Fla.