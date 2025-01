Coroa que aparece em anúncio de Neymar é a mesma usada por Pelé na seleção

A coroa mostrada no anúncio da chegada de Neymar ao Santos é a mesma usada por Pelé na despedida do eterno Rei do Futebol pela seleção brasileira.

O que aconteceu

No vídeo oficial do anúncio, o recém-chegado à Vila Belmiro "responde" a Pelé sobre usar sua eterna camisa 10. No trecho, Neymar diz que vai usar a camisa de Pelé, mas que "o trono e a coroa vão continuar sendo seus, porque você é eterno".