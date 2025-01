Com 2 assistências, Luiz Araújo 'manda recado' a Filipe Luís antes de final

O atacante ganhará atenção especial enquanto não estiver 100%. A comissão quer ter cautela na utilização dele para não ter novos problemas físicos no futuro.

Ofereço meu 100%, como todos os outros jogadores. Tenho certeza que é uma briga sadia. Grandes jogadores, todos querem jogar e eu não sou diferente. É fazer o que fiz hoje. Entrar, dar duas assistências e mostrar o meu potencial para brigar pela vaga de titular. Todo jogador quer isso.

Luiz Araújo

O atacante deu o melhor recado possível na primeira chance do ano. Ele até jogou 45 minutos na pré-temporada, mas ficou fora da última rodada do Estadual. Com o time reserva, começou no banco, mas foi acionado e acabou decidindo. Primeiro, deu um passe para Wallace Yan. Depois, para Alcaraz.

Muito feliz de ter feito minha estreia no Carioca em 2025 na frente da torcida e dentro do Maracanã. Mas mais feliz ainda pelos três pontos. Nos dá confiança para chegar domingo e fazer um grande jogo para sair campeão. Tenho certeza que é um grande jogo, com grandes jogadores, como nós. Estamos preparados, queremos esse título e vamos trazer esse título para a Nação.

Luiz Araújo

O camisa 7 não quis abrir se tem condições físicas para ser titular na final do próximo domingo contra o Botafogo. A tendência é que ele comece no banco de reservas e fique como opção para a partida. Na decisão da Copa do Brasil no ano passado, ele já tinha sido levado por Filipe Luís em caso de emergência.