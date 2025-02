Arrepiante e espetacular: imprensa internacional repercute 'Ney Day'

Jornais argentinos também deram destaque ao evento. O Olé, especializado em futebol, publicou a manchete "A histórica apresentação de Neymar no Santos", com flahes dos principais momentos do dia, enquanto o Clarín publicou o vídeo oficial do anúncio feito pelo Santos, em que Neymar "responde" a Pelé dizendo que é uma honra vestir a camisa 10 que foi do Rei do Futebol.

O italiano La Gazzetta dello Sport foi mais um que destacou o vídeo do anúncio, classificando-o como "arrepiante". Já o La Repubblica, em sua página dedicada a esporte, destacou o Neymar dizendo que "o príncipe está de volta".