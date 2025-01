Yara: O que aconteceu com base do Palmeiras pressiona base do São Paulo

As recentes revelações das categorias de base do Palmeiras pressionam a base são-paulina por resultados, afirmou Yara Fantoni no Fim de Papo, nesta quinta (30).

Existe uma pressão muito grande em relação à base do São Paulo muito pelo que aconteceu com a base do Palmeiras nos últimos anos. A base do Palmeiras foi fantástica. Não só por Endrick e Estêvão. Tem Gabriel Veron, Gabriel Menino, Patrick [de Paula]. Foi um momento que o são-paulino viu o adversário revelando e ganhando dinheiro. Então, essa cobrança fica ainda maior.

Yara Fantoni

