Jurídico de Neymar pede, e Santos adia anúncio oficial até a assinatura

Por isso, o Santos só fará "teasers" nas redes sociais e não citou Neymar na divulgação da apresentação que ocorrerá nesta sexta, na Vila Belmiro.

A "Festa na Vila" começará às 16h e terá shows de Mano Brown, Projota, Supla, entre outras várias atrações musicais. Neymar concederá entrevista coletiva à imprensa e depois irá ao palco.

A expectativa do Santos é conseguir a assinatura de Neymar pela manhã nesta sexta. O astro chega nas primeiras horas do dia em São Paulo e cumpre um compromisso comercial no Pacaembu antes de vir para a Baixada Santista de helicóptero.

O anúncio está pronto, incluindo uma mega produção da Santos TV. O vídeo envolve o trono de Pelé e a camisa 10 para o "príncipe" após a numeração ser suspensa até o time voltar à Série A