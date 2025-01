Casão: Repórteres apoiaram machismo no Atlético-GO ao seguirem entrevista

A repórter Nathalia Freitas, que deixou uma coletiva após ser alvo de uma atitude machista de Adson Batista, presidente do Atlético-GO, não teve apoio de seus colegas jornalistas, afirmou Walter Casagrande Jr. no UOL News Esporte, nesta quinta (30).

O colunista apontou que os jornalistas que participavam da coletiva parecem ter ignorado o que aconteceu, já que continuaram a entrevista normalmente.