Casão: Corinthians não vai jogar só em campo bom; tem que parar de reclamar

Emiliano Díaz exagerou nas reclamações sobre o gramado do Moisés Lucarelli após a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta, afirmou Walter Casagrande Jr. no UOL News Esporte, nesta quinta (30).

Casão apontou que o time encontrará dificuldades em campos de vários adversários, assim como todos os adversários. Na opinião do colunista, falar demais sobre a condição do gramado, é uma maneira de evitar falar do jogo em si.