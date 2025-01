Arnaldo: Ascensão de Ryan Francisco lembra trajetórias de Kaká e Lucas

O brilho de Ryan Francisco cumprindo as expectativas colocadas sobre ele desde as categorias de base não é uma história inédita no São Paulo, afirmou Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, nesta quinta (30).

O colunista afirmou que a ascensão meteórica do atacante de 18 anos tem detalhes parecidos com as trajetórias de Kaká e de Lucas Moura, que também chamavam a atenção desde os primeiros jogos da carreira profissional.