Sem Garro, Corinthians tem mistão contra a Ponte Preta pelo Paulista

O Corinthians retorna a campo diante da Ponte Preta, nesta quarta-feira (29), sem Rodrigo Garro e com apenas três titulares em campo. A partida foi adiada para 20h15 (horário de Brasília) devido ao alagamento no gramado do Estádio Moisés Lucarelli.

O que aconteceu

O meia argentino segue fora do Timão para tratar uma tendinopatia patelar no joelho direito. O lateral-direito Matheuzinho e o zagueiro Gustavo Henrique também são desfalques.

A equipe mista tem apenas três titulares: o goleiro Hugo Souza, o volante Raniele e o atacante Yuri Alberto. Memphis Depay iniciará a partida no banco de reservas.