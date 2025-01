Petraglia reaparece e mostra o dedo do meio para torcida do Athletico; veja

Mario Petraglia, presidente do Athletico, reapareceu na Ligga Arena e reagiu irritado ao protesto da torcida do Furacão após o empate por 1 a 1 contra o Cianorte, pelo Campeonato Paranaense.

O que aconteceu

O dirigente do Athletico se revoltou com o protesto após o empate e reagiu mostrando o dedo do meio para a torcida. No vídeo, Petraglia faz o sinal com as mãos e gira o dedo formando um círculo. O presidente é xingado pelos torcedores após o gesto.