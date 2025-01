Neymar terá até nove jogos para encantar Dorival e retomar protagonismo

Caso avance ao mata-mata, o atacante poderá fazer mais três partidas antes do eventual retorno à seleção. As quartas de final do Paulista estão previstas para 1º de março, com as semifinais no dia 9 e final — em dois jogos — dos dias 16 e 27 de março.

O tempo para convencer Dorival Jr que está pronto para vestir a Amarelinha, porém, será menor. Isso porque a convocação da seleção brasileira acontece dias antes do início da data Fifa, marcado para 18 de março.

Neymar está longe da seleção desde outubro de 2023, quando machucou o joelho. O camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias e ficou longe dos gramados por um ano.

Dorival conta com Neymar

O treinador aprovou a transferência para o Santos e conta com o atacante para os jogos contra a Colômbia, no dia 20 de março, e Argentina, no dia 25. Serão os primeiros compromissos do Brasil em 2025.

Dorival estava preocupado com a falta de ritmo de Neymar e acredita que ele encontrará seu melhor nível no clube paulista. O craque não havia sido inscrito pelo Al-Hilal no Campeonato Saudita e poderia jogar somente a Champions Asiática.