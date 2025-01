Neymar deixa portas abertas na Arábia, mas guarda mágoa de Jorge Jesus

Neymar deixou o Al-Hilal com as portas abertas, mas magoado com o técnico Jorge Jesus.

O que aconteceu

Neymar entende que não foi bem tratado por Jorge Jesus após a cirurgia no joelho esquerdo.

O craque não foi inscrito pelo treinador no Campeonato Saudita e acabou escanteado, com pouca chance de jogar.