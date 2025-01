Mágoa de Neymar com Jorge Jesus é discurso ruim, dispara Casão

Casão: Palmeiras não é um time qualquer e torcedor tem que ter paciência

Os protestos do torcedor palmeirense após o empate com o Red Bull Bragantino foram injustos, opinou Casagrande.

O Palmeiras está passando por uma transição. Não está mudando muito o elenco, mas está mudando peças. A continuidade do trabalho do Abel parou e esse ano está começando uma outra era, um outro tipo de time, um outro modo de jogar. A torcida tem que ter paciência. Não é um treinador qualquer e não é um time qualquer.

Casagrande

