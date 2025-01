Hernan: Antes apalavrado, Deivid Washington tem entrave com Santos

Depois de avançar pelo atacante Deivid Washington, do Chelsea, o Santos tem um problema na negociação com os ingleses, informou André Hernan, no De Primeira, nesta quarta (29).

O colunista apurou que o Santos não quer mais pagar integralmente o salário do atacante, um dos pontos já acertados com o Chelsea. O impasse pode melar a negociação.