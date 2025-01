Flamengo denuncia empresa de turismo que causou caos na Libertadores 2022

Em outubro de 2022, o Fla fechou um patrocínio com a Outsider Tours. A empresa se tornou uma agência oficial apoiadora de todos os canais digitais do clube. Poucos dias depois, o clube estou a rescisão por conta dos problemas na Libertadores.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que não tem relações comerciais com a sociedade empresária Outsider Tours (Outsider Turismo Ltda) e não autorizou o uso das marcas e símbolos do Clube na divulgação de pacotes de viagens com destino a locais de jogos do Flamengo e eventos pré-jogo organizados pela Outsider. Nesse sentido, o Flamengo reprova as ações da Outsider e comunica que estão sendo adotadas as medidas necessárias para interromper, o mais breve possível, o uso indevido das nossas marcas, inclusive com a reparação de perdas e danos causados ao Clube.