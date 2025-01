Flamengo anuncia a contratação de Danilo

O Flamengo, enfim, oficializou a contratação do zagueiro Danilo. Ele rescindiu contrato com a Juventus e chega ao clube carioca com um vínculo de dois anos.

O que aconteceu

Danilo chegou ao Rio de Janeiro na terça-feira. Ele passou por exames médicos e, definiu os últimos detalhes e assinou contrato nesta quarta. O zagueiro é o segundo reforço do Flamengo para 2025.

O jogador vai vestir a camisa 13. Ele será apresentado nesta quinta-feira, às 20h15, no Maracanã.