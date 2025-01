Danilo conhece CT do Flamengo, se arrepia e admite: 'Ansiedade de menino'

Sorridente e ansioso, Danilo esteve pela primeira vez no Ninho do Urubu. Acompanhado de funcionários do Flamengo, além de José Boto e Filipe Luís, o jogador falou sobre a alegria de virar atleta do clube do coração. Em imagens divulgadas pela FlaTV, o zagueiro viu fotos de momentos marcantes da história do clube, se arrepiou e contou como era torcer para o rubro-negro.

Ansiedade de menino Danilo ao entrar no CT do Flamengo

O que aconteceu

Danilo viu primeiro a foto do gol de Petkovic em 2001. A parede do Ninho do Urubu é cheia de imagens de momentos importantes para o Fla.