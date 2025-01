Paulistão: assista aos melhores momentos dos jogos de terça-feira

A quinta rodada do Campeonato Paulista começou nesta terça-feira (28) com dois jogos. Ninguém venceu. Com Jurgen Klopp no Allianz Parque, o Palmeiras empatou sem gols com o Red Bull Bragantino. Na sequência, em Novo Horizonte, o Novorizontino ficou no 1 a 1 com o Velo Clube.

Assista aos melhores momentos dos dois jogos desta terça (28): Palmeiras x Red Bull Bragantino e Novorizontino x Velo Clube.

Palmeiras x Red Bull Bragantino