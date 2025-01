Abel escala Palmeiras com trio de joias no ataque contra o Bragantino; veja

Abel Ferreira volta a utilizar boa parte do time considerado titular. Esta equipe, com mudanças pontuais, venceu Portuguesa e Santos — a outra formação empatou com o Noroeste e perdeu para o Novorizontino.

A principal novidade fica pela presença de Luighi no ataque. A cria da Academia se junta a outras duas joias que surgiram no próprio Palmeiras: Estêvão e Thalys.

A partida terá os olhares de Jürgen Klopp. O alemão é diretor global da Red Bull e está de passagem pelo Brasil para conhecer a estrutura do Bragantino, um dos clubes do grupo. Ele acompanhará ao duelo em um dos camarotes do Allianz Parque.

