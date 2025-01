Neymar muda de ideia e decide ser o camisa 10 do Santos

Para esse ano, o Peixe promoveu um revezamento do número até um "dono" chegar. Esse dono é Neymar.

O craque pensava em vestir a camisa 11 novamente, mas mudou de ideia e decidiu ficar com a 10 de Pelé.

Neymar também será o capitão do Santos quando atuar. O contrato, inicialmente, é de seis meses, e o Peixe tentará convencê-lo a ficar até a Copa do Mundo de 2026.

O Santos utilizou um vídeo com a voz de Pelé usando inteligência artificial para ajudar a convencer Neymar. Na produção, o Rei oferece a 10 para o "príncipe".

Neymar chegará ao Brasil nesta quarta-feira (29) e deve ser apresentado na sexta, no Pacaembu. O astro estará presente no duelo com o São Paulo, sábado, na Vila Belmiro, e a estreia pode ocorrer diante do Botafogo, no dia 5 de fevereiro.