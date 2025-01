Ex-Liverpool, Klopp está no Brasil e acompanhará Palmeiras x Bragantino

Ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp está no Brasil e irá acompanhar Palmeiras x Bragantino in loco nesta terça-feira (28), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Aos 57 anos, Jurgen Klopp atualmente é diretor global de futebol da Red Bull e está no Brasil para acompanhar jogos do Red Bull Bragantino e conhecer a estrutura do clube.