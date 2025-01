Arantes: É mais fácil Neymar jogar na MLS depois do Santos do que na Europa

Como é que foi de 2010 a 2013? O Neymar tinha um salário de R$ 300 mil e ele batia R$ 3,3 milhões por mês. Como isso acontecia? Ele tinha 90% dos direitos de imagem para ele, e o Santos tinha 10%.

Então, o Santos recuperava os R$ 300 mil no final dessa conta, porque ele tinha 10%. Ou seja, por dois anos e meio, o Neymar jogou no Santos de graça!

O que é que se diz hoje? Hoje o mundo digital está muito mais avançado do que em 2012, então você pode fazer uma série de contratos: o Sócio-Rei já explodiu, você pode ter um plano de sócio específico para o Neymar, ações específicas com contratos de televisão, inclusive com mais de uma emissora. Você pode ter acordos específicos.

Paulo Vinícius Coelho

Com isso, o Santos projeta que Neymar possa ganhar até seis vezes mais do que seu salário fixo. Então, PVC fez um cálculo com base nas estimativas do clube alvinegro.

O que se entende é que há um potencial no mundo digital muito maior para fazer mais do que aqueles R$ 3,3 milhões que se fazia em 2013. Você garante R$ 1 milhão e explode isso para quatro, cinco, seis milhões.