Técnico ex-Botafogo dá 'chilique' no Benfica: 'Como mudo esta m...?'

"Que fique muito claro: a responsabilidade destes resultados e do insucesso é do treinador, que sou eu", disse o técnico. "Mas a minha exigência para com os jogadores tem de ser máxima. Nunca referi que os jogadores não lutam, ou não sofrem, ou não saltam. Foi não saltarmos na situação de bola parada. Mais: antes disto ter se tornado público, quer na conferência de imprensa, quer depois na conversa com os torcedores, isto é tudo dito aos jogadores. É sempre uma análise crítica que fazemos, individual e coletiva dos erros que vamos cometendo. Cabe a mim criar todas as condições para continuar a fazer evoluir a equipe naquilo que sinto que não está bem".