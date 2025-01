Lucas exalta 'toque refinado' e entrosamento com Oscar: 'eleva nosso nível'

Três pontos na tabela e no queixo: "Foi um domingo muito especial, que vai ficar guardado aí na memória e no coração. Além da vitória, dos gols, ganhei três pontinhos aqui no queixo de presente também, mas tá tudo bem, graças a Deus, faz parte aí do futebol. Mas estou realmente muito feliz, uma performance muito interessante da nossa equipe. Uma vitória convincente, que dá muita confiança. A gente precisa de tranquilidade para seguir trabalhando e buscar os nossos objetivos na temporada. Esse é o jogo de seis pontos, literalmente."

Não se irrita com faltas: "Eu costumo focar bastante no jogo, não deixo nada tirar minha concentração porque eu sei que eu tenho o que fazer. Eu tenho que estar focado no que eu tenho, nenhum fator externo pode tirar minha concentração. E eu sou um jogador de velocidade, de drible, muitas vezes o adversário acaba chegando mais firme e tal. Quando eu era moleque, tinham muitas provocações, eu cresci aprendendo isso, é por isso que eu sou assim. Eu sei que eu tenho que estar concentrado para ajudar a minha equipe e não posso perder energia com fatores externos."

Time competitivo: "A gente chega com um elenco muito competitivo. Ano passado a gente já estava com um elenco competitivo, a linha entre classificar e não classificar é muito curta. A gente perdeu para o Botafogo nos pênaltis [na Libertadores], que acabou sendo o campeão. Saíram jogadores de qualidade do nosso time, mas chegaram jogadores também que vão ajudar. Então, o São Paulo continua com o time competitivo, agora é trabalhar bastante para que a gente possa conquistar títulos, que é o nosso objetivo".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)