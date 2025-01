Jorge Jesus diz que Neymar 'melhorou muito' e aguarda decisão sobre futuro

Neymar tem reunião com o Santos

O Santos tem uma "reunião decisiva" com Neymar nesta segunda-feira (27). A expressão foi utilizada por uma fonte do Peixe ao UOL.

Otimista pela rescisão no Al-Hilal, Neymar e Neymar Pai ficaram de conversar com o Santos hoje para acertar detalhes da vinda ao Brasil.

A expectativa do estafe de Neymar é se despedir do Al-Hilal até terça para assinar com o Santos inicialmente até o fim de junho. A permanência por mais tempo dependeria do sucesso do projeto, assim como da possibilidade uma SAF.

O astro abriu mão de valores a receber, e a negociação com o Al-Hilal avançou consideravelmente nas últimas horas.

Lesões e estrangeiros atrapalham Neymar

Neymar tem apenas sete jogos disputados pelo Al-Hilal. Contratado em agosto de 2023, ele jogou pouco e muito por causa de duas lesões que sofreu.