Delegado: grupo 'não seguiu diretrizes' e começou briga antes de clássico

Em entrevista ao De Primeira, o delegado da Polícia Civil Cesar Saad afirmou que os são-paulinos que brigaram com corintianos antes do Majestoso não seguiram as diretrizes combinadas entre as forças policiais e a torcida organizada do Tricolor.

O delegado explicou por que a briga aconteceu na Barra Funda, na Zona Oeste, longe do Morumbi, na Zona Sul, onde aconteceu o clássico. Ele negou que o confronto tenha sido marcado previamente pela internet.