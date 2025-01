Falhas e YuPay apagado: o que deu errado no 1º jogo do Corinthians titular

O Corinthians não foi bem no primeiro jogo da equipe titular e acabou superado pelo São Paulo por 3 a 1, no último domingo (26), pelo Paulistão. Parte dos principais jogadores já havia jogado contra o Velo Clube, mas pilares como Hugo e Memphis foram ausências no time inicial.

O que deu errado?

Três falhas, três gols. Falhas individuais contribuíram para que o São Paulo abrisse 2 a 0 e, após o desconto corintiano, matasse o jogo. No primeiro tento tricolor, Matheuzinho não bloqueou Lucas, que subiu livre para cabecear. No segundo, Matheus Bidu tentou inversão com a perna direita, Carrillo não conseguiu dominar, e a jogada se desenhou até a conclusão de Oscar. Por fim, no terceiro, Martínez não parou Lucas, que ainda enfileirou Cacá e André Ramalho para marcar.

Dupla Yupay apagada. Yuri Alberto e Memphis Depay pouco apareceram no primeiro jogo juntos em 2025. A dupla praticamente não foi acionada e teve raras chances de finalizar. Na mais clara, o holandês parou em defesa de Rafael, só que sem bola rolando — o lance aconteceu em cobrança de falta.