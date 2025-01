Casão: Se convocação fosse hoje, Dorival teria que chamar três do São Paulo

O técnico Dorival Junior, da seleção brasileira, deve ter se impressionado com as atuações de Lucas, Oscar e Rafael na vitória do São Paulo sobre o Corinthians, afirmou Walter Casagrande Jr., no UOL News, nesta segunda (27).

Dorival esteve no MorumBis para acompanhar o Majestoso. A seleção brasileira volta a campo no dia 20 de março, quando encara a Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.