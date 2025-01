Caixinha prepara 'faxina' e vai dividir elenco do Santos em dois grupos

O técnico Pedro Caixinha prepara uma "faxina" no elenco do Santos.

O que aconteceu

Caixinha deve dividir o elenco em dois grupos a partir desta segunda-feira (27): o grupo A conta para a temporada, e o grupo B não está nos planos.

O treinador português usou as primeiras semanas do ano como avaliação e agora quer um grupo enxuto. O objetivo é ter 28 jogadores com condições de ajudar.