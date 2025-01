Zubeldía vê 'conexão' de jogadores e valoriza peças além de quarteto

O que mais Zubeldía disse

Rodízio na sequência. "Amanhã vamos pensar bem com respeito à equipe que pode jogar. Mas repito que é um ou dois jogos, e trocamos. Em 12 partidas eu quero poder cumprir com essa situação para que todos tenham minutos e possam ganhar. Em respeito ao Lucas, foi um golaço [o terceiro gol]. Havia falado com ele no intervalo que se ligasse uma tabela com Calleri poderíamos entrar na área do rival. E realmente temos esse tipo de jogador que pode driblar na área como o Lucas."



Valorização do elenco. "A equipe é o todo, não só um punhado de jogadores. Se não tem essa infiltração, essa fluidez, se limita que resolva situações individuais. Temos alternativas distintas. O rendimento fala por si só, sabemos que funciona."

Classificação e jogos Paulista

Destaques da base. "Ganhar a Copinha, como tenho entendido um pouco da história, claro que é de muita importância. Tão importante que não levamos nenhum jogador para a Flórida. Teria levado quatro ou cinco, mas a comissão falou que não porque a Copinha é muito importante. Apesar de ter uma repercussão em redes sociais, televisão, de todo o contexto, são garotos que estão em formação. Não é o mesmo para um sub-20 enfrentar Lucas Moura, Depay, de um dia para o outro, muda totalmente."

Reservas. "Os jogadores todos têm oportunidades para mostrar seu nível, e como prioridade é ganhar. O jogador que tem minutos, que pode mostrar não só no treino mas em partidas oficiais. William, Ferreirinha, Erick, Bobadilla. Muitos jogadores estão esperando a oportunidade para mostrar."



Período de treinos nos EUA. "Para nós foi muito bom. Porque aqui chove muito. Então, um dia como hoje [em que choveu muito em São Paulo], o gramado do CT amanhã terá muito lodo, muito barro o que não te permite treinar. E também o calor [prejudica]. Muito quente às 9h30, 10h da manhã. Creio que estamos fazendo uma boa preparação. E ao mesmo tempo temos que competir para ganhar."