Com demência, Bauza é ovacionado pela LDU e homenageado pelo São Paulo

"El Patón", como é conhecido, também ganhou o título continental em 2014, pelo San Lorenzo, além de ter história em clubes como o Rosario Central, em que foi ídolo como jogador e técnico, e passagens pelas seleções de Argentina, Emirados Árabes e Arábia Saudita;

O técnico ficou conhecido no Brasil por sua passagem pelo São Paulo, em 2016. No Tricolor, chegou à semifinal da Libertadores daquela temporada, e dirigiu o clube entre janeiro e agosto daquele ano, em que saiu para dirigir a seleção da Argentina. O time celebrou o aniversário do argentino em suas redes sociais.Bauza entrou em campo para a homenagem ao lado da esposa, Martiza Gallardo, com quem tem um filho de 11 anos, e um dos seus outros dois filhos, Maximiliano, que trabalha como empresário de atletas;

Bauza vem sofrendo nos últimos anos com um estágio avançado de demência frontotemporal, que limita personalidade, movimento e comportamento humano, ainda que afete menos a memória em relação a doenças similares, como o mal de Alzheimer;

Desde 2022, o caso de Edgardo Bauza foi revelado a público por um de seus dois filhos, Maximiliano, que na ocasião relatou o diagnóstico de demência frontotemporal, que segundo seu filho, aumentou seis meses após seu último trabalho, em 2019, no Rosario Central. Desde então, o ex-técnico reduziu suas aparições públicas.

Na ocasião, Maximiliano contou sobre o estado de saúde do pai, e falou sobre os cuidados com ele: "Está sendo cuidado e contido. Ele está com sua esposa Maritza e meu irmão Nico. Está sendo cuidado, o que é o mais importante e estamos todos a acompanhá-lo", disse um dos dois filhos do ex-treinador são-paulino.