São Paulo: Segundo gol de Lucas nocauteou o Corinthians, avalia RMP

O segundo gol de Lucas tirou qualquer chance de o Corinthians se recuperar na derrota diante do São Paulo por 3 a 1, disse Renato Maurício Prado no Fim de Papo, neste domingo (26).

Para RMP, o Corinthians teria uma chance de se recuperar na partida após o gol de Martínez, mas esfriou na partida praticamente no lance seguinte.