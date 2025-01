Santos: Tiquinho tem estreia apagada por derrota e ganha moral com Caixinha

Não houve muitas chances de marcar o primeiro com a camisa do Peixe. A oportunidade mais clara aconteceu somente aos 30 da segunda etapa, quando o atacante recebeu bom passe de Guilherme, mas chutou pelo lado de fora da rede.

Classificação e jogos Paulista

Moral com Caixinha

Em entrevista coletiva depois do jogo, o técnico Pedro Caixinha ressaltou o currículo do atacante e se mostrou confiante com a temporada de Tiquinho. O treinador português afirmou que o atleta está comprometido com o projeto do Santos e se mostrou esperançoso com a temporada da mais nova contratação do Peixe.

Caixinha também explicou a entrada do atacante apenas na segunda etapa. O técnico afirmou que a chegada de Tiquinho é muito recente e que seria um "absurdo" submetê-lo a mais tempo do que ele jogou.

É um jogador que não vale a pena falar sobre sua capacidade vencedora, ganhou o Brasileirão, a Libertadores, quis muito fazer parte deste processo. Vai nos dar outro tipo de dinâmica na última zona. Com ele, a equipe vai ter outro tipo de chegada. Estamos muito satisfeitos porque ele quis mesmo vir de uma forma muito comprometida para o Santos e aceitar esse desafio de iniciar este novo ciclo. Com certeza vai fazer uma grande temporada. Foi um dos jogadores que chegou há menos tempo. Seria um absurdo submeter a mais tempo daquilo que ele jogou. Como a equipe estava perdendo, entendemos que seria necessário ter outro tipo de presença, porque ele tentou outro tipo de dinâmica, de não estar mais na área, porque ele queria ajudar a equipe. Pedro Caixinha

Próxima partida

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira (29). O Peixe visita o São Bernardo às 18h30 pela 5ª rodada do Paulistão.