Oscar marca contra o Corinthians seu primeiro gol pelo São Paulo; veja

Sete minutos depois, aos 10, o tão esperado gol saiu.

Luciano recebeu pelo meio após erro da defesa do Corinthians e tocou com carinho para Oscar, que bateu de chapa, de primeira, para balançar as redes pela primeira vez como jogador do São Paulo. Uma catarse no MorumBIS. Na comemoração, o meia deitou no chão e agradeceu aos céus.

