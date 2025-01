Copinha: Reconhecimento facial não impede ação de cambistas no Pacaembu

Um dos homens respondeu que tinha um rapaz que conseguiria fazer quem não tinha ingresso entrar no estádio. O ingresso de arquibancada era vendido no aplicativo a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada). O homem pedia R$ 200 e fechou por R$ 150.

Para entrar, o torcedor precisava se cadastrar no app com dados e a foto para o reconhecimento facial. Após o cadastramento, o homem pediu nome e CPF do repórter e mandou estes dados por WhatsApp para um colega.

Outros torcedores sem ingresso também negociavam com os cambistas bem próximo ao portão principal. Dois estrangeiros não conseguiram se entender com os vendedores e ficaram sem ingresso.

E-mail com o ingresso de cortesia chegou menos de 20 minutos para o início do jogo Imagem: Reprodução

Em menos de cinco minutos, apareceu no aplicativo cadastrado pela reportagem do UOL, um ingresso de cortesia. No mesmo instante, às 9h41, menos de 20 minutos para o início do jogo, entrou na caixa de entrada um e-mail do aplicativo dando os parabéns por ter conseguido o ingresso cortesia.

Na catraca, o aparelho com visor de reconhecimento facial não identificou a face do repórter a serviço do UOL. Nem a de vários outros torcedores. Todos foram orientados pelos fiscais a ir para uma fila ao lado, na última catraca à direita de quem entra no estádio.