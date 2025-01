Paulistão: assista aos melhores momentos dos jogos deste sábado

A quarta rodada do Campeonato Paulista teve quatro jogos neste sábado (25) e ficou marcada pelas derrotas de Santos e Palmeiras.

O Peixe perdeu de 2 a 1 para o Velo Clube e chegou a três partidas sem vencer. O time de Abel Ferreira saiu na frente contra o Novorizontino, mas tomou a virada.

Já o Água Santa fez 3 a 0 no Red Bull Bragantino e conseguiu sua primeira vitória no Paulistão. Inter de Limeira e Ponte Preta empataram por 1 a 1 e continuam invictos no campeonato.