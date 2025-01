Palmeiras tem Piquerez no banco e joia da base titular; veja escalação

O Novorizontino terá em campo: Jordi; Patrick, Luís Oyama, Pablo Dyego, Willian Farias; Reverson, Pedro Balotelli, Dantas, Igor Formiga, César Martins e Marlon.

Abel Ferreira escalou Allan, revelação da base, como titular pela primeira vez. O atacante já havia entrado durante o segundo tempo nas três primeiras rodadas do Paulista.

Piquerez é novidade no banco do Palmeiras. O uruguaio ficou afastado dos gramados após lesão sofrida no joelho, em julho de 2024, e voltou a ser relacionado.