Palmeiras: De saída? Abel diz que vai para o último ano dele no Brasil

Eu já estou aqui há cinco anos. Vou para o meu último ano no Brasil. Em todos os anos teve momentos bons e ruins. Não é por uma derrota hoje, se for ver nós realmente tivemos margem para criar o suficiente para sofrer os dois gols. Nem falo na decisão do pênalti, se é ou não. Sem desculpas. Fizemos uma péssima segunda parte. Não é nenhuma equipe que vai ganhar sempre, 42 jogos sem perder, será que temos direito de perder um, dois, três ou quatro? Sei que fazemos aqui que queremos, o que sempre fizemos. Abel Ferreira, em coletiva

Classificação e jogos Paulista

O que mais Abel disse

Desempenho. "Não vamos ganhar tudo. É bom perder às vezes para por a nu algumas fragilidades que nós temos. Para nossos atletas é bom para perceber que não há jogos fáceis e que não podemos tirar o pé do acelerador da primeira para a segunda parte. Muito da responsabilidade física, nenhum jogador pode se queixar que não teve oportunidade de mostrar."

Importância do Paulista. "Queremos ganhar, mas se não ganharmos ninguém vai morrer. Segundo disseram, é um título de menor expressão, que já ganhamos ano passado e desvalorizaram. Queremos ganhar essa competição e continuar a formar a equipe."

Jogo em Barueri. "Eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que vou dizer. Vocês sabem, a arena tá top, o gramado tá top, melhor ainda que o gramado do Allianz Parque, mas quantos torcedores vieram? Dez mil. Para a Copinha trouxeram 15 mil. Essa não é minha função, perceber essa dinâmica, acho que os fatos e as condições são excelentes aqui. A mobilização dos nossos torcedores, eu não sei como resolver essa situação. Vamos jogar onde disserem para nós jogarmos."

Invencibilidade de 42 jogos perdida. "Ninguém quer saber disso, ninguém vai falar disso amanhã. Perdemos hoje, sem desculpas, parabéns ao Novorizontino."