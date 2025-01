Na final da Copinha, São Paulo celebra inovação na base e acerto em técnico

Incomodado com a queda de desempenho no segundo tempo, o novo supervisor de Cotia encontrou no TecFut uma alternativa para melhorar o desempenho. Sob chefia do doutor Eduardo Rauen, que trabalha com Lucas e atletas de seleção, e com aparelhos que apenas os gigantes da Europa possuem, o laboratório aumentou a potência dos jogadores durante os 90 minutos.

Classificação e jogos Copa São Paulo

Quando o TecFut foi instalado no São Paulo, mudou bastante em relação à alimentação, descanso, recuperação, e isso ajudou a nós, e creio que a gente tá preparado, porque teve jogador que jogou na segunda-feira e na terça-feira jogou a semifinal, os 90 minutos. Creio que a nossa fisioterapia também tá fazendo um trabalho excelente, que a gente tá recuperando bem e conseguindo jogar Negrucci, capitão do time, em entrevista na véspera da final

A fisioterapia, citada por Negrucci, também ganhou reforços com a reforma completa dos Reffis de Cotia. A modernização teve um investimento de cerca de R$ 5 milhões por parte da parceira Matrix.

Na final, o Tricolor já cumpriu as expectativas do próprio Schwartzmann: em entrevista ao UOL antes do torneio, ele falou sobre chegar na final da competição.