Mauro Cezar estreia na transmissão do UOL em Velo Clube x Santos

O colunista Mauro Cezar Pereira também será comentarista do UOL no Paulistão. Ele fará neste sábado (25) a sua estreia na transmissão do UOL Play de Velo Clube x Santos, às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos.

Mauro Cezar estará junto de Danilo Lavieri nos comentários. Dudu Monsanto será o responsável pela narração do confronto.

A transmissão é exclusiva no streaming. Ou seja, a partida não será exibida na televisão aberta ou fechada.