Futuro pupilo de Guardiola encanta imprensa após 6x0 no Brasil: 'Diabinho'

A atuação gerou repercussão internacional pela Europa, que se encantou com o desempenho do camisa 10 argentino: O diário espanhol "AS" publicou os melhores momentos do jogo com a chamada "Um 'diablito' para Guardiola", relembrando o apelido do jogador;

Outros diários também deram destaque a nova estrela, como o espanhol Marca, que citou a frase do jogador do River Plate após o jogo em entrevista a DSports, em que Echeverrí citou que "Se sentia bem ao jogar contra o Brasil".

"Me sinto bem ao jogar contra o Brasil. Contra esse rival te motiva a jogar. E sendo argentino, sempre é emotivo jogar esse clássico. A verdade é que ganhar assim foi um orgulho, porque foi algo histórico".

Claudio Echeverrí, à Dsports