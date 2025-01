Caixinha diz que Santos enfrenta 'dores do crescimento' em início instável

O técnico português Pedro Caixinha destacou o processo de evolução da equipe santista, mesmo com atuações instáveis neste começo do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O técnico do Santos afirmou que a equipe está calma e tranquila em relação ao seu processo de evolução. A declaração aconteceu em entrevista coletiva depois da derrota para 2 a 1 para o Velo Clube.