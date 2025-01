Paulistão: assista aos melhores momentos dos jogos desta quinta-feira

A terceira rodada do Campeonato Paulista teve três jogos nesta quinta-feira (23). O São Paulo venceu o Guarani, mas a noite ficou marcada por um jogo adiado em Bauru por conta das chuvas.

Noroeste e Botafogo-SP se enfrentavam no Alfredão até que um temporal fez a partida ser paralisada aos 41 minutos. O árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo paralisou o jogo por 30 minutos. Após este prazo, o juiz voltou ao gramado e, por conta das condições, manteve o adiamento.

No MorumBIS, Luciano marcou o gol da vitória do Tricolor logo no início. O quarteto formado por Oscar, Lucas, Luciano e Calleri fez bom jogo enquanto teve gás.