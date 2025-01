Mourinho alfineta Textor: 'Proprietários que não entendem nada de futebol'

Imagem: Ali Atmaca/Anadolu via Getty Images

O técnico José Mourinho, do Fenerbahce, alfinetou John Textor — dono do Lyon — após o empate em 0 a 0 pela Liga Europa. O português saiu em defesa de Pierre Sage, comandante do clube francês, e afirmou que há "proprietários e presidentes que não entendem nada de futebol".

Há um número incrível de clubes com proprietários e presidentes que não entendem nada de futebol. Não temos mais presidentes que durem 20 anos, como Aulas, Pinto da Costa, presidentes que compreendem o esporte. Essa é uma boa equipe (Lyon). E isso é porque eles têm um bom treinador. José Mourinho, técnico do Fenerbahce, ao Canal+

O que aconteceu

Pierre Sage balança no cargo desde a eliminação do Lyon na Copa da França. O time caiu na segunda rodada para o Bourgoin-Jallieu, da quinta divisão francesa.